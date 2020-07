Paukenschlag in der Gloggnitzer Wirtschaftsszene: Alois Meixner, der erst seit 2018 dem Stadtmarketingverein „Für Gloggnitz“ als Obmann vorsteht, kündigt seinen Rückzug als solcher an – mit Jahresende will er die Funktion übergeben. Grund für seine Entscheidung sei unter anderem seine Corona-Erkrankung gewesen, die ihm bewusst gemacht habe, „wie schnell dich eine Krankheit aus der Bahn wirft“, wie er gegenüber der NÖN erklärt. Er wolle sich daher intensiver seinem Unternehmen widmen und „in dieser schwierigen Phase mehr das Leben genießen“, wie er erklärt.

