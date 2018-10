Zumindest im Stadtpark ist es eines der Wahrzeichen und Anziehungspunkt für Jung und Alt: Das alte Mühlrad, das seit 1941 am Parkeingang Badhaussteig aktiv ist. Allerdings fehlt es seit geraumer Zeit an seinem angestammten Platz, weil das historische Kleinod einer aufwendigen Sanierung unterzogen werden muss. Die stellt sich nun sogar empfindlich teurer heraus als ursprünglich angenommen.

„Leider ist das Fundament des dazugehörigen Hauses unterschwemmt und ebenfalls ziemlich in Mitleidenschaft gezogen“, kennen ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und Baudirektor Christian Humhal die Details. Das Mühlrad wird bei einem Zimmerer komplett erneuert und in Zukunft noch mehr, mit neuer Schalung, Achse und Kugellager, in Erscheinung treten.

Zudem soll ein neues Fundament künftig für einen stabilen Untergrund sorgen. Für die Sanierung des Mühlrades wurden 38.000 Euro veranschlagt. Inklusive Fundamentsanierung erhöhen sich die Kosten auf 53.000 Euro.