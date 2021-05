Tag der Arbeit: Neunkirchens SPÖ fordert „Kurswechsel“ .

Jahr für Jahr begehen Österreichs Sozialdemokraten am 1. Mai den „Tag der Arbeit“ – wie bereits 2020 heuer allerdings nicht in der gewohnten Form. Daher wurde unter anderem via sozialer Medien auf das Thema aufmerksam gemacht – unter anderem auch mit einem selbst produzierten Video.