Interne Debatte: SPÖ Neunkirchen diskutiert Position und Person

Dass es innerhalb der SPÖ brodelt, ist spätestens seit der Vorwoche evident: Mit dem Rückzug von Kurt Ebruster als Stellvertreter von Stadtparteichefin Andrea Kahofer gelangten die internen Debatten an die Öffentlichkeit. Wie berichtet, hatte Ebruster seine Parteifunktion wegen interner „Querelen und Blödheiten“, wie er es selbst formuliert hatte, zurückgelegt, zugleich aber angekündigt, bis zur Wahl als Stadtrat weiterzumachen.

Gespräche mit der Führungsspitze habe es seit seiner Entscheidung „nicht wirklich“ gegeben, sagt Ebruster auf NÖN-Anfrage: „Einen echten Kontakt zur Spitze gab es seitdem nicht.“ Sein ursprünglicher Plan sei es gewesen, bis zur Gemeinderatswahl Anfang 2025 weiterzumachen und dann aus der Politik auszuscheiden. „Ich bin deutlich über 60 Jahre alt und hätte nach 2025 nur mehr dann weitergemacht, wenn es wirklich nötig gewesen wäre.“ Das werde nun aufgrund der aktuellen Umstände von einigen nicht gewünscht, mutmaßt Ebruster.

Kurt Ebruster bleibt Stadtrat, ist aber nicht mehr Stellvertreter der SPÖ-Vorsitzenden. Foto: Philipp Grabner

An die Öffentlichkeit gelangt war in der Vorwoche auch das Ergebnis einer internen Befragung über die Spitzenkandidatur bei der nächsten Gemeinderatswahl. Kolportiert wurde, dass auf Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer und ihren Klubobmann Günther Kautz jeweils gleich viele Stimmen entfielen.

Das schildert auch Ebruster so, wobei es sich dabei „um keine Abstimmung, sondern lediglich um eine Befragung“ gehandelt habe, so Ebruster. Wie er selbst sich in der Frage positioniert hätte? „Ich habe aus meinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass Andrea Kahofer als Nummer eins ins Rennen geht und Günther als Klubobmann dahinter.“

Kahofer: „Bevor wir streiten, ziehe ich mich zurück!“

Für Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer, die die Partei bei der Wahl 2020 als Frontfrau angeführt hatte, befindet sich die SPÖ „mitten im Findungsprozess“. Dabei gehe es „natürlich auch um Personelles, vielmehr aber noch um die künftige Richtung der Partei“. Von einem „Machtkampf“ um die Spitze will sie daher nicht sprechen: „Von mir gibt es dazu auch eine ganz klare Ansage: Bevor wir streiten, ziehe ich mich zurück!“

Die Befragung über die Spitzenkandidatur 2025 sei „weder von mir noch von Günther Kautz“ angestoßen worden, sagt Kahofer: „Außerdem fand das in einer eher bunt zusammengewürfelten Runde statt.“ Den laufenden Prozess will sie noch im heurigen Jahr abschließen, sagt Kahofer: „Dann wird es ein Team geben und dann wird sich dieses für die Wahl aufstellen!“

Klubchef und Stadtrat Günther Kautz – nach dem Rückzug Ebrusters der einzig verbliebene Vizeobmann in der Partei – sieht das ähnlich. Aus der Befragung im Rahmen einer Klausur hätten sich er und Kahofer „bewusst rausgehalten“ und „auch den Saal verlassen“, sagt er. Und ganz generell sei das Verhältnis zwischen ihm und Kahofer nicht schlecht: „Wir beide wollen weitermachen.“

Im Rahmen einer Klausur wolle man nun breit Themen und Positionen diskutieren, sagt Kautz: „Nicht nur im Rahmen der Gemeinderatsfraktion, sondern auch mit Leuten von außen.“ Mit Blick auf die letzten Jahre habe die SPÖ jedenfalls viel auf den Weg gebracht – Kautz nennt das City Taxi als ein Beispiel –, Verbesserungspotenzial ortet er aber bei der Bewerbung: „Die ist manchmal sicherlich suboptimal!“ Ob er am Ende des Tages als Spitze zur Verfügung stehe, wenn dies gewünscht werde? Kautz bejaht die Frage – er wolle aber auch als Nummer zwei bleiben.

Dass sich Ebruster, mit dem Kautz eigenen Angaben zufolge bei einem Parteifest Kontakt hatte, von seiner Funktion zurückgezogen hat, kann er „nicht ganz nachvollziehen“: „Aber es ist seine Entscheidung, und die ist letztlich natürlich zu akzeptieren!“