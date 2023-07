Bei Schwerpunktaktion gleich drei Mopeds auf einmal „einkassiert“

„Wir haben in letzter Zeit in der Gegend immer wieder Beschwerden von Anrainern bekommen, die sich über den Lärm oder Beschleunigungsrennen der Mopedlenker im Bereich des McDonalds aufregten“, erklärt Stadtpolizeikommandant Klaus Degen die Beweggründe für die Aktion. Bei der Überwachung wurden auch gleich fünf Jugendliche aus Ternitz und Neunkirchen „auf frischer Tat“ ertappt: Drei Mopeds waren so auffrisiert, dass sie an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen wurden: „Eine Rolltestung ergab Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 40 und 55 km/h“, so Degen. Bei den anderen beiden Mopeds wurden technische Mängel festgestellt, sie müssen zu einer „Nachprüfung“ kommen.