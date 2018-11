Christian Gruber ist nicht nur Stadtrat, sondern auch Gemeinderat für EU-Angelegenheiten in Neunkirchen. In letzterer Funktion nahm er nun an der Generalversammlung der Europagemeinderäte in Wien teil - und traf dabei auf den Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (parteifrei, FPÖ-nominiert). "Themen waren etwa der Brexit, Migration, Sicherheit oder Jugend", so ÖVP-Stadtrat Gruber gegenüber der NÖN.