Nach Erdbeben bei Gloggnitz: Rund 140 Schäden gemeldet

Mehr als 140 Schadensmeldungen sind nach dem kräftigen Erdbeben in der Vorwoche bei „GeoSphere Austria“, der früheren ZAMG, eingegangen. „Nach einer vorläufigen Sichtung handelt es sich vor allem um Risse im Verputz an Innen- und Außenwänden, auch kleine Verputzteile sind herabgefallen“, informiert Anton Vogelmann vom Erdbebendienst der „GeoSphere Austria“ auf eine entsprechende NÖN-Anfrage. Strukturelle Gebäudeschäden seien nicht beobachtet worden – „so wie es bei einem Beben dieser Magnitude zu erwarten ist“, so Vogelmann.

Wie berichtet, hatte sich Donnerstagnacht ein Erdbeben der Magnitude 4,2 im südlichen Wiener Becken ereignet. Das Epizentrum lag in Gloggnitz, der Bebenherd lag in einer Tiefe von etwa fünf Kilometern. Laut „GeoSphere Austria“ gingen bis dato insgesamt 3.300 Meldungen zu dem Erdstoß ein.

