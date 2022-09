Neues Post-Zustellzentrum für Neunkirchen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Kräftig investieren wird die Post in ihre Infrastruktur in der Bezirkshauptstadt: So soll in der Peischingerstraße gegenüber der Harley-Werkstatt von Franz Kaltenegger ein Zustellzentrum errichtet werden. Das Grundstück war laut Stadt bislang im Privatbesitz und wurde an die Post verkauft.

„Abhängig von den Genehmigungen und der Materialverfügbarkeit möchten wir das neue Verteilerzentrum im Herbst des kommenden Jahres eröffnen“, erklärt Pressesprecher Markus Leitgeb auf Anfrage der NÖN. Notwendig wurde der Plan nach einer Evaluierung eines österreichweiten Ausbauprogramms, bei dem die Bezirkshauptstadt einen wichtigen Knotenpunkt im Netzwerk der Post darstellt.

„Die bereiten die Sendungen dann vor und starten die tägliche Zustellung an die Empfänger“

„Die Postbasis dient im Wesentlichen als Ausgangspunkt für Zusteller in dieser Region: Das heißt, zuerst erfolgt die Auslieferung von Briefen, Paketen, Werbesendungen und Printmedien aus dem Logistikzentrum, vor Ort findet dann die Verteilung auf die einzelnen Zusteller statt. Die bereiten die Sendungen dann vor und starten die tägliche Zustellung an die Empfänger“, so Leitgeb. Über die Höhe des Investitionsvolumens wollte man noch keine Angaben machen.

Für ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer ist das Bauprojekt eine wichtige Stärkung der Infrastruktur in der Stadt: „Da geht es um 60 Arbeitsplätze. Der neue Standort statt am ,Spitz‘ ist mit seiner Anbindung ebenfalls ideal!“

