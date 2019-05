Ein besonderes musikalisches Erlebnis wurde in der Vorwoche im Pilippgarten in Kirchberg geboten: Auf Initiative von Roman Josef Schwendt aus Kirchberg ging dort nämlich ein Konzert der Extraklasse über die Bühne. Nach Pop- und Rock-Klassikern der Vorband "Half Past Six" begeisterte nämlich Neil Taylor mit Band die hunderten Gäste.

"Da hat sich die Zusammenarbeit so ergeben"

Der englische Gitarrist wurde vor allem durch seine Tätigkeit für Robbie Williams oder als Mitglied von "Tears for Fears" bekannt. "Ich war zuletzt mit Neil sozusagen als Tourmanager unterwegs und da ich ohnehin etwas machen wollte, hat sich die Zusammenarbeit so ergeben", erklärt Gastgeber Roman Schwendt im NÖN-Interview. Mit dabei hatte der Musikstar aus England übrigens seinen Bassisten Gwen Damman sowie Schlagzeuger Chuck Sabo.

Nach den Darbietungen des Stargasts präsentierte dann Roman Josef Schwendt mit seiner Band sein neues Projekt: Modernen Austropop und -rock mit Dialekttexten. Als Mitwirkende auf der Bühne: Michael Mozeth (Bass), Christoph Bauer (Keys), Stefan Helige (Guitar), Michael Grill (Guitar), Alex Schuster (Drums) sowie Astrid Pinsger (Vocals). Durch das Programm führte Radio NÖ-Moderator Tom Schwarzmann.