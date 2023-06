Reggaeton trifft Dialekt: Payerbachs „Holza“ präsentiert Single

Ein vielversprechendes Talent aus Payerbach erobert die Musikwelt: Sebastian Holzer, bekannt als Drittplatzierter bei der ORF-Show „Starmania”, hat dieser Tage seine neueste Single veröffentlicht. „All Inclusive“ heißt der potenzielle Sommerhit - mit fröhlicher Melodie, mitreißenden Rhythmen und coolen Texten will Holzer die perfekte Mischung aus Sommerstimmung und guter Laune versprühen.

Foto: Albert Puchegger

Aber wovon handelt der Song denn überhaupt? Sebastian Holzer erklärt: „Im ersten Moment denkt man bei ,All Inclusive' direkt an Urlaub, wo man alles machen und so viel essen kann, wie man will. Doch im Lied geht es um eine Person, bei der man sich denkt: Du bist mein ,All Inclusive'. Wenn man die Zeit mit den richtigen Leuten verbringt, braucht man keine Reise.”

Und genau nach diesem Motto verbringt Holzer auch seinen Sommer: „Viele Freunde sieht man ewig nicht und im Sommer kommt man wieder zusammen. Da reicht eine Party zu Hause und man muss nicht unbedingt ans Meer”, so der bodenständige Musiker. Geschrieben hat er den Song an nur einem Tag, in Gemeinschaft mit den beiden Songwritern Tamara Olorga und Ricardo Bettiol, die auch schon erfolgreich mit dem Musiker Josh zusammengearbeitet haben.

Die Single ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar, das Musikvideo kann auf YouTube abgerufen werden.

Eigene Marke entwickelt

Nach seiner Teilnahme bei „Starmania” hat sich bei dem Musiker einiges getan. Vor allem aber hat er sich in eine Selbstfindungsphase begeben. „Für was stehe ich? Welchen Sound habe ich? Wer will ich sein?” Diese und andere Frage haben den Musiker beschäftigt. „Der ganze Prozess war insgesamt sehr viel Arbeit, denn man muss schließlich eine eigene Marke sein.” Doch die Entwicklung führte zum Erfolg: Ab sofort tritt Sebastian Holzer unter seinem Namen „Holza“ auf. Auszeichnen will sich der Payerbacher mit dem Sound des Reggaetons, in gemütlicher Kombi mit dem heimischen Dialekt. Immer mit dabei - die steirische Harmonika. „Die passt einfach so gut dazu!“

Fans können sich schon jetzt auf neue Werke des Ausnahmetalents freuen. Aktuell arbeitet „Holza” an einem Album, das schon Ende September erscheinen soll. Abseits dessen geht er demnächst mit Josh („Cordula Grün“) auf Tour.

Foto: Albert Puchegger

Wer „Holza“ live erleben möchte, hat am 7. Juli in der „Adria Pizzeria“ in Gloggnitz und am 14. Oktober im Schloss Reichenau die Möglichkeit dazu.