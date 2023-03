Neunkirchner City-App verzögert sich weiter

Für Ende Jänner, kurzzeitig sogar schon für die Vorweihnachtszeit war der Start für die neue City-App angepeilt worden. Doch vorerst ist das Tool nicht online gegangen – Wirtschaftstadtrat Peter Teix rechnet nun mit Mitte März.

Die Gründe für die Verzögerung seien vielfältig, meint der ÖVP-Stadtrat gegenüber der NÖN: „Mir ist wichtig, erst dann mit dem Tool zu starten, wenn wir eine ordentliche Menge haben, die mitmacht. Ansonsten macht das keinen Sinn.“ Abseits dessen habe es auch an der Terminplanung für die Schulungen gehakt. „Das läppert sich dann einfach zusammen“, argumentiert Teix.

Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) hofft auf einen Start Mitte März. Foto: ÖVP

Aktuell sind 20 Betriebe, darunter auch Gastronomen, für die City-App angemeldet. Speziell bei den Wirten erhofft sich Teix noch den einen oder anderen Interessenten mehr. „Dafür wird es einen eigenen Termin geben“, kündigt er an.

Jene Betriebe, die bei dem Projekt nicht mit an Bord sein wollen, argumentieren dies Teix zufolge mit dem finanziellen sowie personellen Aufwand. „Das Argument lautet meist, dass die Zeiten sowieso schon schwer sind und sich 40 Euro im Monat dann einfach nicht auszahlen. Oder aber, dass den Betrieben schlicht das Personal fehlt und sie sich das nicht zusätzlich antun wollen.“

Zwar peilt Teix nun den Start mit Mitte des angelaufenen Monats an, will aber auch diesen nicht in Stein gemeißelt sehen. „Weil natürlich immer etwas dazwischenkommen kann“, so der Wirtschaftsstadtrat. Die gemeindeinternen Schulungen seien in der Zwischenzeit schon abgeschlossen worden, fügt er hinzu.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.