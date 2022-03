Bezirk Neunkirchen: Das Paradies ist vielfältig geworden

Nachdem die ersten Frühlingsblumen bereits ihre Blüten zeigen, wird es für viele Zeit, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Die Antwort auf die Frage, was einen schönen Garten ausmacht, bleibt dabei aber relativ und höchst individuell. Es zeichnet sich aber dennoch das Stimmungsbild ab, dass die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt in der Gartenarbeit und Grünraumpflege ist.

Die langjährige Vizebürgermeisterin von St. Egyden außer Dienst Elfriede Gruber trifft man von März bis Ende Oktober häufig in ihrem Garten an. „Da kriegt man den Kopf so schön frei“, erzählt sie von ihrer großen Leidenschaft, der Gartenarbeit. Bis vor zwei Jahren führte sie einen Schaugarten und erhielt dafür mehrfach die Auszeichnung „Goldener Igel“. Heute bietet sie nur mehr auf Anfrage private Führungen an.

Diese Saison möchte sie sich mit alten Gemüsesorten und nicht herkömmlichen Kräutern beschäftigen. Bereits jetzt zählt ihr Kräutergarten an die 110 verschiedenen Sorten. Getrocknet kann man einige davon im Bauernladen Krenn in Saubersdorf kaufen. Aus ihrem Garten bekommt Gruber alles, was sie braucht. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, sich selbst versorgen zu können. Nachhaltigkeit ist für sie dabei selbstverständlich. So verwendet sie zum Düngen den kompostierten Mist von ihren Hühnern und Schweinen. Probleme mit Schnecken hat Gruber in ihrem Garten nicht. Die Laufenten von Enkelkind Andreas kümmern sich darum.

Ein Genpool für Obstbäume

Lukas Heilingsetzer aus Thernberg fühlt sich ebenfalls in der Natur zuhause. „Die Liebe zur Natur und ganz besonders zu den Pflanzen, die ist mir angeboren“, erzählt er. Schon als Jugendlicher glich sein Zimmer einem Dschungel. Platz, um Hausaufgaben zu machen, blieb kaum. Der gebürtige Wiener hat sich mit seinem Leben am Land einen Jugendtraum erfüllt. Bis 2016 sammelte er intensiv Obstbäume. Der Fokus lag dabei besonders auf alten und unbekannten Pflanzenarten. Mit seiner Arbeit hat Heiligensetzer eine Sammlung von etwa 1.000 Sorten geschaffen, welche als Genpool dienen soll. Gegen eine freie Spende können Besucher in seinem Garten Früchte ernten. Was nicht verwertet wird, bekommen seine Schafe. Der gebürtige Wiener engagiert sich auch im Dorferneuerungsverein Thernberg, der vergangenen Herbst gegründet wurde. In Zusammenarbeit mit diesem schwebt ihm das Anlegen eines Nutzpflanzenschaugartens vor. Dazu hat Heilingsetzer bereits mit der Volksschule Thernberg sieben Sträucher und Naschpflanzen am örtlichen Spielplatz gepflanzt.

Auch der Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsverein Seebenstein wird jährlich, sobald der Frühling kommt, aktiv. Die Beete werden hergerichtet und die Laternen mit Blumen geschmückt. Dabei achtet Obmann Walter Seitz darauf, dass sie mit heimischen Gärtnern zusammenarbeiten und auf Importwaren verzichten.

Am Schwarzafluss die Reben blühen

Die Gemeinde Payerbach bemüht sich seit mehreren Jahren ebenfalls um eine ökologische Pflege und Gestaltung der Grünflächen. Nachdem der Gemeinde schon mehrere Vorhaben wie naturbelassene Blüh- und Bienenwiesen oder Kräuterspiralen und Gemüsegärten als Schulprojekte gelungen sind, reicht sie 2022 ein neues „Natur im Garten“-Projekt ein. Unter dem Namen „Kulturgenuss im Klimagrün – am Schwarzafluss die Reben blühen“ soll eine mit Weinreben bewachsenen Pergola neben der Schwarza zum Verweilen einladen.

Zusätzlich soll das „Natur im Garten“-Bepflanzungskonzept, das bereits entlang der Wiener Straße umgesetzt wurde, nun auch von der Ampelkreuzung bis zum Viadukt sowie im Ortszentrum weiterverfolgt werden.

Wieder zurück zur Natur

Der Tierarzt und Biologe Herbert Schramm aus Ternitz wiederum pflegt seinen Garten, indem er ihn sich komplett selbst überlässt. So verwandelt sich der Garten über die Jahre hinweg ganz automatisch in ein Insektenhotel.

In der lockeren Erde finden Bodenarthropoden Raum, um ihre Gangsysteme aufzubauen. Je weiter sie nach unten graben, umso kälter und feuchter wird der Boden. So findet jedes Tier seinen Lebensraum.

Die Wildbienen etwa verwenden in seinem Garten die alten Stängel der Pflanzen als Nistplätze. Schramm erinnert sich auch an einen verletzen Zaunkönig zurück.

