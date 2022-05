Neunkirchens Freibäder sind gerüstet!

Werbung

Vereinzelt haben die Freibäder des Bezirks schon aufgesperrt, teilweise passiert das diese Woche oder kurze Zeit darauf. Grund genug für die NÖN-Redaktion, einen Überblick über die Freibäder zu bringen. Wann sperren sie auf? Und was erwartet Gäste heuer?

Aspang Markt: Das Schwimmbad sperrt erst in rund einem Monat, am 4. Juni, auf. Auf die Gäste warten ein paar Neuerungen. „Wir haben ein paar Sanierungen durchgeführt – die größte war sicherlich jene des Kinderbeckens“, kündigt Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) an.

Edlitz: Einen konkreten Eröffnungstermin für das Freibad im Bereich Königsberg (direkt an der Bundesstraße B 55 gelegen) gibt es noch nicht. Große Erneuerungen gibt es laut Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) nicht. Generell kann das Bad mit einer weitläufigen, gepflegten (und sehr ruhigen) Liegefläche aufwarten.

Feistritz: Das kleine Schwimmbad wird voraussichtlich Mitte Juni eröffnet. „Kommende Woche wird eine neue Solaranlage errichtet“, so Ortschef Franz Sinabel (ÖVP).

Gloggnitz: Das Naturbad mit Biobadeteich startet am Samstag, den 14. Mai, in die neue Saison.

Grünbach: In der Schneeberglandgemeinde startet man im Juni in die neue Badesaison. Fixen Termin gibt es laut Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) aber noch keinen.

Kirchberg: Das Schwimmbad im Markt 320 – mit gutem Blick auf das Wahrzeichen des Orts, die Wolfgangskirche – öffnet am 4. Juni seine Pforten für Badegäste.

Neunkirchen: Am 14. Mai startet man in der Bezirkshauptstadt in die neue Freibadsaison. Neben einem großen Sportbecken gibt es einen großen Kinder- und Abenteuerbereich.

Payerbach: Kommenden Samstag werden ab 10 Uhr die Pforten geöffnet. Das Freibad wurde in den letzten Jahren grundsaniert. Beim Buffet wurde die Einrichtung adaptiert.

Pitten : Das Schlossbad bietet auch heuer wieder viel Badespaß. Neben einer Rutsche gibt es in Pitten seit Kurzem auch einen neuen Funcourt. Die Eröffnung des Freibades fand bereits am Wochenende statt.

Puchberg: Das Freibad bei der Schneeberghalle eröffnet zu Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, den 26. Mai.

Seebenstein: Viel Ruhe, aber auch Abwechslung wird im Seebensteiner Parkbad geboten. Neu ab diesem Jahr: ein Spielplatz für die jungen Besucher. „Außerdem haben wir seit rund drei Jahren auch W-Lan“, so SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl. Der Verkauf der Saisonkarten startet mit dem ersten Badetag am 14. Mai.

Ternitz: Er ist – zumindest teilweise – wieder zurück: der legendäre Sprungturm im Ternitzer Freibad „blub“. Lediglich die Zehn-Meter-Absprungplattform bleibt diese Saison noch gesperrt. Zudem locken rund 2.000 m² Wasserfläche, drei Erlebnisbecken sowie eine 60 Meter lange Wasserrutsche die Besucher an. Eröffnung: 14. Mai.

