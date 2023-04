Region lässt Radler-Herzen höher schlagen

Insgesamt 250 Kilometer markierte Radwege und hunderte Kilometer verkehrsarme Nebenstraßen werden Drahtesel-begeisterten Besucherinnen und Besuchern in der Region geboten. Gefragt sind die Wiener Alpen aber auch bei E-Bikerinnen und E-Bikern: Auf rund 380 Streckenkilometern warten beschilderte Routen auf Räder mit Antrieb.

Auch die Tourismusdestination hat mit dem Biken einen Schwerpunkt gefunden – unter dem Motto „Vom Buckl zum Berg“ wird sogar eine eigene Bike-Kulinarik-Tour angeboten. Ab Freitag, dem 21. April, kann das Angebot individuell gebucht werden. Die Rennrad-Tour führt von der Buckligen Welt bis ins Schneebergland und ist ideal für ambitionierte Radler und ihre E-Bikes geeignet. Für die Nächte stehen der Krumbacherhof in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sowie das Alpen-Aktiv-Landgasthof „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg zur Verfügung. Die erste Tagesetappe führt von Krumbach über Winzendorf nach Grünbach, die zweite Tagesetappe schließlich von Grünbach über Prigglitz wieder retour nach Krumbach. Beide Touren umfassen 157 Kilometer und knapp 1.500 Höhenmeter. E-Bikes können auch im Krumbacherhof ausgeliehen werden.

Junge Biker (und jene, die es noch werden wollen) sind wiederum in St. Corona am Wechsel gut aufgehoben. Der Mini-Bike-Park im Ortsteil Unternberg (Teil der „Wexl Arena“) bietet die Möglichkeit, das Fahren auf zwei Rädern zu erlernen. Allen Benutzern steht ein 90 Meter langes Förderband zur Verfügung.

Teil der „Wexl Arena“ sind – neben Motorikpark, Ameisenpfad, Sommerrodelbahn und „Wexl Lounge“ – auch die „Wexl Trails“: Der Trailpark und unterschiedliche Panorama Trails laden ein.

