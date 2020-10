"Es ist ein Projekt, auf das wir alle stolz sein können", SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald spricht damit das Bildungsprojekt eines Fachhochschul-Lehrgangs an, das bereits seit Jahren vorgesehen und in den letzten Monaten intensiv geplant wurde. Am heutigen Dienstag war es dann soweit: Die ersten Studenten, insgesamt 14 in diesem Jahr, drückten zum ersten Mal die Schulbank in den Räumlichkeiten des Bundesoberstufenrealgymnasiums.

Fachkräfte für die Region

Möglich machte dieses Projekt unter anderem die Fachhochschule Kärnten, mit der die Stadtgemeinde eine Kooperation einging. In einem ersten Qualifizierungslehrgang werden die Studenten in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Physik ausgebildet. "Hier geht es auch darum, dass sich die Teilnehmer in ihrer Arbeitswelt besser zurechtfinden und kommunizieren können", so Gerhard Pramhas, der bei der Projektentwicklung gemeinsam mit Ternitz' Stadtamtsdirektor Gernot Zottl maßgeblich beteiligt war. In weiterer Folge können die Studenten, die den Lehrgang erfolgreich absolvieren, ein Studium beginnen.

"Eine mutige Idee"

Begeistert von der neuen Bildungsinitiative zeigten sich auch die Großunternehmen der Region. Auch wenn man nicht gleich von Beginn an vollkommen überzeugt war. "Als die Herren Pramhas und Zottl mir die Idee das erste Mal vorstellten, dachte ich mir nur, dass das sehr mutig ist", so Daniel Bacher von Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr. Drei Studenten des Betriebs besuchen nun den Lehrgang. Ebenso viele Arbeiter sind es von der Nachbarfirma Schoeller Bleckmann Oilfield (SBO), die sich weiterbilden. "Unsere Arbeiter sind unser Kapital und deshalb müssen diese auch gut ausgebildet sein", so Michaela Wolf von SBO. Unterstützt wird die Ternitzer Bildungsinitiative auch von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unterrichtet werden die 14 Teilnehmer übrigens von fünf Lehrern des BORG Ternitz. Gestartet wurde mit einer Mathestunde.