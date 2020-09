"Wir bauen direkt neben dem Dom in St. Peisching", sorgte Anton Mittelmeier, Direktor der Genossenschaft "Neue Eisenstädter," für Lacher bei den vielen Gästen, die zum Spatenstich am Montagvormittag in Peisching gekommen waren. Über fünf Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Gebaut wird bis Frühjahr 2022. Die Freude über das Großprojekt ist auch bei ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer groß: "Ich freue mich, dass hier so eine schmucke Anlage entsteht. Ich denke, dass sich die Reihenhäuser sehr gut in Peisching einfügen werden!"

Unter den Gästen befand sich zudem jener Mann, ohne den dieses Projekt erst garnicht spruchreif geworden wäre. Franz Dinhobl, der direkt gegenüber der Baustelle wohnt, sprach mehrmals mit Anton Mittelmeier über diese Idee. "Ohne ihn wären wir heute nicht hier", so Mittelmeier, der gleichzeitig die Anrainer um Verständnis bittet, wenn es in den nächsten Monaten etwas lauter und schmutziger sein sollte...

Im Anschluss an den Spatenstich lud die Familie Beisteiner, die das Grundstück an die Genossenschaft verkauft hatte, zu einem Imbiss ins Dorfwirtshaus ein.