Bezirk Neunkirchen: Das sind die beliebtesten Vornamen

Emma und Maximilian - im Jahr 2022 waren das die beiden beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Österreich. Knapp dahinter: Emilia und Marie sowie Felix und Paul. Das geht aus einer Auswertung der Statistik Austria über die Vornamen der 40.060 im Jahr 2022 geborenen Mädchen und der 42.567 Burschen hervor.

Während der Name Emma (neun Mal) auch im Bezirk Neunkirchen am gefragtesten war, führt bei den Burschen Lukas (zehn Mal) das Ranking an. Dahinter folgen Moritz (9), Elias (8), Daniel, Jonas, Leon und Paul (jeweils 7) sowie Alexander, Benjamin, Luca, Maximilian und Theo (jeweils 6).

Bei den Mädchen liegen Anna, Katharina, Marie, Sophie und Johanna (jeweils 8) hinter Spitzenreiterin Emma, gefolgt von Laura, Lea, Lina, Miriam und Mia (5) sowie Aurelia, Lena und Theresa (4).