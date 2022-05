Zur Orientierung: Edlitzerin absolviert Freiwilliges Soziales Jahr

Werbung

Im Vorjahr hat Stefanie Reiterer aus Edlitz erfolgreich ihre Matura am G/RG Sachsenbrunn in Kirchberg am Wechsel abgelegt – weil sie danach aber noch nicht wusste, was genau sie studieren will, entschied sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr. „Ich habe das Jahr als gute Möglichkeit gesehen, mich ein Jahr lang für andere Menschen zu engagieren, zu sehen, ob ich mit betreuungsbedürftigen Menschen arbeiten kann und mir im Zuge dessen auch klar zu werden, was ich studieren möchte“, sagt sie zur NÖN Neunkirchen.

Stefanie Reiterer arbeitet im Pflegeheim „Mater Salvatoris“ in Pitten, ihr Aufgabenfeld ist vielfältig: „Ich bin in der Seniorenbetreuung tätig und dort beschäftigt man sich bedürfnisorientiert mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich besuche Bewohner, rede mit ihnen und erfrage, was sie gerade brauchen, gehe mit ihnen im Park spazieren oder helfe bei den verschiedensten Gruppenaktivitäten mit, wie zum Beispiel Basteln, Kegeln, Gedächtnistraining, Singen, Musik und Bewegung. Hier sind der Kreativität keine Grenze gesetzt und ich kann auch immer meine eigenen Ideen einbringen“, erzählt sie.

„Noch nie zuvor so viel inso kurzer Zeit erlebt!“

Das „Mater Salvatoris“ kannte die Edlitzerin übrigens schon vor ihrem FSJ, wie das Jahr kurz genannt wird. „Ich habe in der siebenten Klasse im Zuge eines sozialen Projektes für zwei Wochen das Pflegeheim kennenlernen dürfen und da hat es mir schon sehr gut gefallen.“

Ein Sozialjahr würde sie jedem wärmstens empfehlen: „Ich bin so froh, dass ich mich für dieses FSJ entschieden habe, da ich noch nie zuvor in so kurzer Zeit so viel erlebt habe und so viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte wie jetzt!“ Es sei eine „wunderbare Erfahrung“, die ihr „immer in guter Erinnerung“ bleiben werde, ist sie überzeugt.

