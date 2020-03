Knapp vier Jahre war Roland Winkler bereits als stellvertretender und interimistischer Leiter im Rehabilitationszentrum Hochegg tätig – dieser Tage übernahm er die Stelle nun auch offiziell als Primar.

„Hochegg ist ein ganz besonderes Haus. Spezialisiert auf Herz-/Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, können wir tausende Patientinnen und Patienten jedes Jahr auf ihrem Weg zurück ins Leben und zur Arbeitsfähigkeit unterstützen. Darüber hinaus ist das Rehabilitationszentrum Hochegg auch das Kompetenzzentrum für Menschen mit Lungen- oder kombinierten Herz-/Lungentransplantationen in Österreich“, freut sich Winkler über seine neue Aufgabe.

Der neue Ärztliche Leiter ist in Neunkirchen aufgewachsen und absolvierte sein Studium der Humanmedizin an der medizinischen Fakultät Wien. Nach dem Turnus und der Facharztausbildung in der I. Internen Abteilung des Landesklinikums Wiener Neustadt wechselte er in die kardiologische Abteilung, wo er sich in die Additivfachausbildung Kardiologie und internistischer Intensivmedizin vertiefte. Winkler war über viele Jahre darüber hinaus als nebenberuflicher Lektor an der Fachhochschule Wiener Neustadt tätig und hat die Ausbildung zum gerichtlich beeideten Sachverständigen absolviert.