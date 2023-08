Wallfahrtstradition in Neunkirchen wiederbelebt

20 Pilgergruppen kamen sternförmig mit neugestalteten Fahnen, die ein Marienbild und Namen der Stadtteile oder Dörfer zeigten, am Hauptplatz zusammen – insgesamt waren 250 Personen zu Fuß unterwegs. Geleitet vom Musikverein ging es in die Kirche, wo alle das Gnadenbild „Maria, Hilfe der Christen“ am Hochaltar umschritten.

Die feierliche Stimmung berührte alle Anwesenden. „Dieses 'Berührenlassen' sowie das Gottvertrauen können wir von Maria lernen“, meinte der ebenfalls freudig gerührte Stadtpfarrer Pater Bernhard Lang. Die Kräuterbuschen wurden am Ende der vom Kirchenchor mitgestalteten Festmesse gesegnet und verteilt. Als besondere Überraschung gab es ein eigens komponiertes Neunkirchner Marienlied, Wallfahrtskerzen sowie einen eigenen Wallfahrtskeks mit dem Marienbild.

„Das alles war nur möglich, weil so viele ihre Talente eingebracht, geholfen haben und so viele Menschen mitgekommen sind. Bei herrlichem Wetter klang das schöne Fest gemütlich im Pfarrgarten aus. Das Gnadenbild kann täglich in der Kirche besucht werden, die Sternwallfahrt wird nächstes Jahr jedenfalls wieder stattfinden“, freut sich Bernhard Lang.