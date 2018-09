Bereits zum zweiten Mal konnten vier Jungstörche von ihren gefiederten Eltern in Breitenau großgezogen werden.

Nach der Ankunft des Storchenpaares Anfang April, schlüpften dann Ende Mai fünf Jungstörche (die NÖN berichtete). Ein Jungstorch ist kurz darauf gestorben. „Die vier verbliebenen Jungstörche haben sich hervorragend entwickelt und sind bereits Mitte August in Richtung Afrika abgeflogen. Die Storcheneltern sind zwei Wochen später ins Winterquartier Richtung Afrika aufgebrochen. Wir sind glücklich, dass sich die Störche am Breitenauer Kirchturm wohlfühlen und in unserer Umgebung auch genug Nahrung finden“, freut sich Barbara Pichler.

Storchenausflug feierte Premiere

Heuer fand, unter der Leitung von Storchenvereins-Obmann Johann Haslinger, zum ersten Mal ein Storchenausflug statt. Die Busreise ging ins Burgenland zum Dorfmuseum Mönchhof und natürlich auch nach Rust in die Stadt der Störche.