Sommerzeit ist Baustellenzeit. Auch heuer nützt die Stadtgemeinde Neunkirchen daher die Sommerzeit, um „notwendige Arbeiten an den Straßen vorzunehmen“, wie es in einer Aussendung heißt.

Alle Maßnahmen wurden bereits in dieser Woche in Angriff genommen und sollen kommende Woche beendet werden. In der Zwischenzeit kann es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, „die Stadtgemeinde Neunkirchen bittet um Verständnis“, heißt es in der Aussendung weiter.

Folgende Projekte wurden in Angriff genommen: