2,8 Millionen für die Straßen in Ternitz

Große Pläne hat Gerhard Windbichler, zuständiger SPÖ-Stadtrat, für die Ternitzer Straßen in diesem Jahr. Insgesamt 2.835.500 Euro werden in die Gemeindestraßen gesteckt. Rund 1,1 Millionen von diesem Budget fließen in die Bahnunterführung in Pottschach.

Bei allen Projekten (siehe Infobox) wird laut Windbichler vor allem auf naturschonendes Arbeiten geachtet: „Alles, was wir bei den Straßen oder Nebenanlagen machen, ist so gestaltet, dass das Regenwasser in den Nebenanlagen versickern kann.“ Wann mit den Arbeiten begonnen werden kann, hängt vom Wetter ab. Sicher ist aber: Alle betroffenen Anrainer werden zeitgerecht seitens der Stadt informiert.

Neben der Unterführung in Pottschach schlägt sich das Projekt in der Queräckergasse in St. Johann mit rund 250.000 Euro am meisten zubuche. „Hier sanieren wir den bestehenden Straßenzug. Jener bei den neuen Wohnhausanlagen wird komplett neu gestaltet“, erzählt Windbichler.

Dass sich die Stadtgemeinde mit einem solchen Vorhaben verschuldet, räumt Finanzstadtrat Peter Spicker (SPÖ) zwar ein, aber: „Es handelt sich hier um eine Investition in die Zukunft. De facto haben wir aber ein ausgeglichenes Budget!“

Abseits dessen möchte sich Windbichler beim Bauhofmitarbeitern bedanken: „Bei Schneefall sind sie ab 4 Uhr im Einsatz!“ Der Stadtrat betont, dass die wichtigen Verkehrsadern bei der Schneeräumung Priorität haben.

