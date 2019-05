Genussspechte und Freunde der Erlebnisgastronomie können sich den 25. und 26. Mai schon jetzt im Kalender rot anstreichen: Das bekannte Streetfood-Festival wird am Neunkirchner Hauptplatz erstmals Station machen.

Dutzende Food-Trucks, Köche und Aussteller aus aller Herren Länder bieten bei diesem gastronomischen Highlight Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder vietnamesische Frühlingsrollen, Gekochtes oder Gegrilltes, all das wird direkt vor Ort frisch zubereitet!

Seit 2015 in ganz Österreich unterwegs

Das Festival ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte dabei an die 2 Millionen begeisterte Gäste begrüßen. Es gibt europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt.

Die Besucher schlendern von Stand zu Stand und gönnen sich einen kleinen Happen nach dem anderen und genießen sozusagen die Gerichte aus der ganzen Welt der Reihe nach… Und das, in der – mehr oder weniger – eigenen Heimat! Neben gängigen Leckerbissen zählen natürlich auch außergewöhnliche Rezepte und exotische Köstlichkeiten zu den Highlights!

Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts – was auch immer das kulinarische Herz begehrt! Feinschmecker und die, die es werden wollen, von Jung bis Alt, sind vom vielfältigen Angebot begeistert!

Hinter dem Konzept stehen der Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH. Stage Culinarium catert seit ca. 18 Jahren die Creme de la Creme der internationalen Showbranche. Mehr als 4.500 Caterings hat Stage Culinarium mittlerweile durchgeführt und zur illustren Referenz-Liste zählen neben tausenden weiteren auch Superstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Pink, Metallica, Lady Gaga, Black Sabbath, KISS, Guns n´Roses, Justin Bieber, Elton John, Iron Maiden, oder auch STS und Andreas Gabalier.

In Neunkirchen wird am Samstag von 11 bis 22, und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr aufgekocht.

Nähere Information dazu sind auch im Internet auf der Homepage www.streetfood-festival.eu zu finden.