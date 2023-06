Stromausfall In Ternitz ging das Licht aus

In Ternitz fiel der Strom aus. Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

V on einem großflächigen Stromausfall waren am Dienstagabend zahlreiche Haushalte in Ternitz betroffen. Sogar beim Kabarettabend in der Stadthalle ging das Licht aus.

Aber es waren nicht alle Stadtteile davon betroffen. Allerdings insgesamt etwa 2.500 Haushalte, so EVN-Sprecher Stefan Zach. Er nennt als Ursache den Brand einer Trafostation.