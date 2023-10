Raiffeisenbank-Filialen in Schwarzau/Steinfeld und Zöbern schließen

Die Raiffeisenbank Wiener Alpen strukturiert das Filialnetz um - und schließt ihre Filialen in Zöbern und Schwarzau am Steinfeld. Das gab die Bank am Donnerstag via Aussendung bekannt. Man gliedere die Bankstellen in die bestehenden Kompetenzzentren in Aspang und Pitten ein, ab Anfang November werden die Kundinnen und Kunden von diesen Standorten betreut.

Die Entscheidung sei „nach intensiver Analyse“ gefallen, teilte die Bank mit. „Mit der Strukturänderung reagiert die Raiffeisenbank auf die veränderten Rahmenbedingungen in der Bankenbranche. Dazu zählen u. a. die regulatorischen Anforderungen, die insbesondere kleine Bankstellen vor große Herausforderungen stellen, sowie die steigende Nachfrage der Kunden nach ganzheitlicher Betreuung und mobilen Lösungen für Finanzdienstleistungen“, heißt es in der Aussendung.

Die Bargeldversorgung in den beiden Gemeinden soll mithilfe von Automaten aufrecht bleiben, teilte die Raiba mit. „Dies ermöglicht es die vorhandenen Ressourcen stärker zu bündeln und den Raiffeisen-Kund:innen individuelle, maßgeschneiderte Lösungen in der Finanzberatung, Vermögensverwaltung und im Versicherungsbereich unter einem Dach anzubieten“, heißt es dazu im Wortlaut.

Zugleich arbeite man am Aufbau einer digitalen Bankstelle, die Kompetenzzentren in Aspang, Bad Erlach, Gloggnitz, Grimmenstein, Kirchberg, Kirchschlag, Krumbach, Lanzenkirchen, Pitten, Pottschach, Reichenau und Warth bleiben weiter bestehen.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Schritt die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um unsere Rolle als leistungsstarker finanzieller Nahversorger, attraktiver Arbeitgeber und wichtiger regionaler Impulsgeber nachhaltig zu stärken“, schließt die Geschäftsleitung die Aussendung.