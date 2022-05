Erste Schritte für neues FF-Haus in Schwarzau gesetzt

Werbung

Es ist ein Mammutprojekt, dass der Freiwilligen Feuerwehr bevorsteht. Da das aktuelle Feuerwehrhaus bereits in die Jahre gekommen ist, soll nun neu gebaut werden. Einen ersten Schritt hat man bereits mit dem Ankauf eines Grundstücks gemacht. In den kommenden Monaten stehen die Planungen im Fokus.

Seit über einem Jahrzehnt ist der Neubau eines Feuerwehrhauses bereits Thema. „Und seit rund fünf Jahren gab es Grundstücksverhandlungen“, erzählt Kommandant Thomas Streng. Diese Verhandlungen wurden zur Freude der Floriani nun zu Ende gebracht. Die Agrargemeinschaft verkaufte der Gemeinde einen Grundstücksstreifen. „Jetzt wird gerade darüber verhandelt, wie das Grundstück zwischen der Agrargemeinschaft und der Gemeinde für beide optimal aufgeteilt werden kann“, erklärt Streng gegenüber der NÖN.

„Wir haben eine Projektstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse wir demnächst bekommen werden“

Kommandant Thomas Streng

Bis allerdings der Spatenstich entlang der Landesstraße Richtung St. Egyden begangen werden kann, wird es noch etwas dauern. „Wir haben eine Projektstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse wir demnächst bekommen werden“, so der Kommandant. Innerhalb der Feuerwehr wurde für den Bau des neuen Hauses sogar eine Projektgruppe gegründet, die die Ergebnisse der Studie in den kommenden Monaten genau unter die Lupe nehmen werden. „Bis Sommer sollte dann alles geklärt sein“, meint Streng.

Finanziell gibt es bereits eine Grundsatzzusage einer Förderung vom Land. Falls die Kosten durch die derzeitigen Teuerungen extrem explodieren sollten, dann wird an eine Baustartverschiebung gedacht. Die Floriani selbst wollen sich so viel als möglich selbst am Bau beteiligen, um so die Kosten zu senken. Wann mit den ersten Arbeiten begonnen wird, kann Thomas Streng aber noch nicht sagen.

