Der Sturm hielt die Feuerwehren des Landes am Abend sowie in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Trab. Zentrum des Sturms war, so Feuerwehrpressesprecher Franz Resperger, der Bezirk Neunkirchen, wo die Florianis insgesamt 40 Mal ausrücken mussten. Besonders betroffen waren die Gemeinden Semmering, Breitenstein und Kirchberg am Wechsel, so Resperger gegenüber NÖN.at (wir hatten berichtet).

In der Gemeinde Semmering etwa wurden Teile eines Hausdaches weggerissen, wie auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Neidhart berichtet: „Danach gab es etliche Einsätze wegen umgestürzter Bäume, an sich quer durch den Bezirk Neunkirchen, wobei auch die Stadt Neunkirchen einige Male betroffen war.“

Wegen Unwetterschäden ist die Südbahnstrecke am Semmering voraussichtlich noch bis Mittag unterbrochen. Ein Railjet war am Abend bei Breitenstein mit einem ungeknickten Baum kollidiert, auch die Oberleitung wurde beschädigt. ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner zufolge wird die Sperre noch bis Dienstagmittag andauern. Zwischen Gloggnitz und dem steirischen Mürzzuschlag wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.