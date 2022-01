Neunkirchner Bezirksfloriani mussten wegen starkem Sturm ausrücken

Zu insgesamt drei Feuerwehreinsätzen kam es am vergangenen Montag. So rückten etwa die Floriani aus Einzenreith zu einem Carport aus, dessen Dach durch die starken Böen abgedeckt wurde. Die Feuerwehrkollegen aus Küb hatten ebenfalls keinen ruhigen Abend. Hier stürzte ein Baum auf das Dach eines Hauses. Verletzt wurde in beiden Fällen glücklicherweise niemand.

Hirschwang: Erneuter Waldbrand

Böse Erinnerung wurden am Montag bereits in den Nachmittagsstunden wach. Eine Plane wurde in die Hochspannungsleitung in einem Waldgebiet in Hirschwang geweht, der starke Wind löste dann ein Feuer aus. Die Floriani konnten durch ihr rasches Eingreifen das Schlimmste verhindern.

Mehr dazu: https://www.noen.at/neunkirchen/sturm-als-ausloeser-hirschwang-bei-erneutem-waldbrand-schlimmeres-verhindert-reichenau-an-der-rax-waldbrand-sturmeinsatz-redaktion-309526280