Gloggnitzer Gemeinderat: Neustart für "moz art"

Um viel Geld ging es vergangenen Donnerstag bei der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Als erster Tagesordnungspunkt stand der Vorschlag für 2023 auf der Agenda.

Stadtrat Klaus Blümel (Liste) berichtete über die Mittelverwendung im Ergebnisvoranschlag. „Dieser sieht Erträge von 16.617.000 Euro und Aufwände von 17.365.100 Euro vor“, so der Finanzexperte der Stadt. Der Finanzierungsvorschlag ist mit Einzahlungen von 16.260.900 Euro und Auszahlungen von 14.775.500 Euro dotiert. „Wir sehen eine positive Entwicklung“, so ÖVP-Stadtrat Ferdinand Griessner, der allerdings betonte, dass der ÖVP wichtige Vorhaben wie die Sanierung des Weinweges und die Errichtung des Hochwasserschutzes entlang des Auebaches fehlen. Johann Schabauer von den Grünen bemängelte unter anderem das Fehlen von Investitionen in Radwege und enthielt sich der Stimme beim Voranschlag, die anderen Mandatare waren dafür.

Grünes Licht bei geheimer Abstimmung

Weniger einig war man sich beim Subventionsansuchen vom Verein „moz art“ für dieses und das kommende Jahr. Damit der Verein neu durchstarten kann, übernimmt die Gemeinde heuer noch rund 70.000 Euro an Haftungen und gleicht das Minus aus. „Das Projekt wird weiter gemacht, wir haben aus Fehlern gelernt“, erklärte dazu auch Kultur-Stadtrat und „moz art“-Obmann Peter Kasper. Im kommenden Jahr erhält der Verein eine Gemeindesubvention von 98.000 Euro. Der Antrag von ÖVP-Stadtrat Ferdinand Griessner, über diesen Punkt geheim abzustimmen, fand die Zustimmung der Mehrheit. 16 Gemeinderäte standen hinter der erneuten Subvention, die damit bewilligt war. Geld gab es einstimmig dann auch für den „Verein Netzwerk“. Für 2022 fließen noch rund 3.000 Euro, im kommenden Jahr 65.000.

Hitzig wurde es dann beim Vertrag mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bezüglich Eisenbahnkreuzung Stuppach (die NÖN berichtete ausführlich). ÖVP-Gemeinderätin Nina Harsieber bemängelte Untätigkeit und Versäumnisse der Gemeinde, Bürgermeisterin Irene Gölles widersprach und wollte diese Unterstellungen nicht auf sich sitzen lassen. Fakt sei, dass der Gemeinde 125.000 Euro überwiesen werden und der Schranken geschlossen bleibt.

Freuen hingegen kann sich die Stadtfeuerwehr Gloggnitz. Der Ankauf einer neuen Drehleiter, die wohl im Jahr 2025 geliefert wird, wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

