Verletzter Burgenländer saß eine Nacht lang auf der Rax fest

Der 43-Jährige war um die Mittagszeit von Payerbach aus zu einer Wanderung aufgebrochen. In der Nähe des Waxriegelhauses bei Altenberg dürfte er auf einem vereisten Weg gestürzt und in ein Bachbett gerutscht sein, wo er verletzt liegen blieb, berichtete die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung.

Noch am Abend gab die Familie eine Vermisstenanzeige auf. Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Busfahrers konnte das Zielgebiet zwischen Prein und Waxriegelhaus eingegrenzt werden. Bergrettung, Flugpolizei und Feuerwehr starteten eine Suchaktion, die von Freitagnacht bis Samstagmittag dauerte und schließlich von Erfolg gekrönt war. Der 43-jährige Burgenländer wurde stark unterkühlt und mit Kopfverletzungen an der Unfallstelle gefunden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.