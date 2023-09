Bei Kontrolle losgebraust Junkie lieferte der Polizei Verfolgungsjagd durch halb Neunkirchen

Nach seiner spektakulären Flucht wurde der 22-Jährige kurzfristig festgenommen. Foto: www.BilderBox.com, www.BilderBox.com

E in 22-jähriger Neunkirchner lieferte der Exekutive am Mittwoch eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch das halbe Neunkirchner Stadtgebiet. Grund für seine Flucht dürften Drogen gewesen sein, die er in einem Rucksack mitführte.

Die Beamten wollten den amtsbekannten Mann im Zuge einer Routinekontrolle im Bereich des Lagerhauses aufhalten, „als er mit seinem Auto plötzlich richtig Stoff gab“, wie Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller schildert. Mehrere Streifen versuchten ihn bei seiner Flucht, die er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durchführte, anzuhalten. Schließlich stellte er seinen Wagen beim Meranerplatz ab und versuchte zu Fuß sein Glück. Doch weit kam der Neunkirchner nicht: Beamte konnten ihn stellen und festnehmen. Im Zuge der Amtshandlung informierte ein Anrainer die Einsatzkräfte, dass er gesehen habe, wie der Mann kurz vor der Festnahmen einen Rucksack über den Zaun eines Grundstücks geworfen hatte. Bei einer Nachschau konnte der Rucksack rasch gefunden werden. In ihm befanden sich Suchtmittel. Der Neunkirchner wurde nach seiner Einvernahme enthaftet. Ihm blüht eine ganze Reihe von Anzeige, unter anderem nach dem Suchtmittelgesetz und wegen diverser Verkehrsvergehen.