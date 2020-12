„Ich gebe alles zu“, so der 22-Jährige, der am 26. Oktober beim Krankenhaus in Neunkirchen einen Rotkreuzwagen unbefugt in Gebrauch genommen und diesen gegen einen Betonpfosten gefahren hat.

Der Mann stand gleich wegen mehrerer Delikte vor Gericht, so soll er auch im Juli ohne Erlaubnis mit einem Nissan Micra gefahren sein und zwei Tage später versucht haben, einen Opel in Gebrauch zu nehmen. Seine Erklärung: „Ich fahre gerne Auto.“

Mann zu keinem Tatzeitpunkt zurechnungsfähig

Am 26. Oktober kam dann noch versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt hinzu, als Beamte ihn in die Psychiatrie bringen wollten, weil er Selbstmordgedanken geäußert hatte. Nach einem kurzen Aufenthalt dort hat sich der Mann dann am Parkplatz des Spitals ungefragt in das Auto einer Ärztin gesetzt und diese mehrfach aufgefordert, schnell wegzufahren, weil eine Frau ihn umbringen wolle.

Die Ärztin flüchtete aus dem Pkw und ein Kollege, der ihr helfen wollte, wurde von dem Angeklagten angegriffen. Schlussendlich stieg der Mann in ein offenes Rotkreuz-Auto und fuhr damit weg. „Ich wollte mir nur von einem Freund Substitol ausborgen“, so der schwer drogensüchtige 22-Jährige. Laut Sachverständigem war der Mann zu keinem Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, ist aber auch nicht bereit, eine stationäre Therapie zu machen.

Der Angeklagte wurde – nicht rechtskräftig – zu 15 Monaten, davon zehn bedingt verurteilt. Er erhielt die Weisungen, sich weiter einer Substitutionstherapie zu unterziehen, keinen Alkohol mehr zu trinken und zur Bewährungshilfe zu gehen.