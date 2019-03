Grundsätzlich bleiben laut Asfinag pro Richtung zwei Spuren offen, jeweils eine davon wird im Gegenverkehr geführt. Sperren in einzelnen Arbeitsphasen sollen nur in der verkehrsarmen Tageszeit erfolgen. In die Erneuerung werden 30 Millionen Euro investiert.

Bis 2020 werden 40 Brücken, die Fahrbahn und die Einhausung Königsberg saniert. Außerdem werden Lärmschutzwände bei Grimmenstein und Edlitz-Thomasberg erneuert sowie Wechselverkehrszeichen und Bodensensoren getauscht, teilte die Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung mit.