Tumulte rund um „Alma“: Wenn ein Theater zum Drama wird

„Das Hotel ist für uns wie gemacht, es zu bespielen, war mein Traum!“, sagte Paulus Manker, als die Verträge für die Aufführungen seiner „Alma“ im Südbahnhotel unterzeichnet waren. Der Co-Veranstalter, die Südbahnhotel Kultur GmbH, hatte damals wohl nicht damit gerechnet, dass sie sich zig Dispute mit dem Impresario liefern wird müssen...

...denn kurz vor dem Ende der Spielsaison von „Alma“ im Südbahnhotel flammte in der Vorwoche der schon schwelende Streit zwischen Theaterregisseur und Schauspieler Manker und der Südbahnhotel Kultur GmbH auf. Grund des Zwists am vergangenen Donnerstag und Freitag war die Weigerung Mankers, jene zehn Besucherinnen und Besucher, die ihre Eintrittskarten direkt bei der Südbahnhotel Kultur GmbH gekauft hatten, nicht zur Vorstellung einzulassen. „Dabei ist vertraglich festgesetzt, dass der Südbahnhotel Kultur zehn Karten pro Aufführung für den eigenen Vertrieb zustünden“, so Stefan Wollmann, Geschäftsführer der Südbahnhotel Kulturgesellschaft, gegenüber der NÖN.

Eigentümer kam mit Prellungen davon

Als Hauseigentümer Christian Zeller das Hotel betreten wollte, um eine „Alma“-Aufführung anzusehen, soll er von Mankers Security-Mitarbeitern daran gehindert worden und sogar zwei Mal zu Sturz gekommen sein, wie er der NÖN erzählt. Zeller zog sich dabei etliche Prellungen zu, die in der Unfallabteilung des Landesklinikums Wiener Neustadt diagnostiziert wurden. Manker wiederum soll, laut eigener schriftlicher Aussage, beim Schlussapplaus von einem Gast gezielt in den Rücken gestoßen worden sein. „Für mich ist es eine ganz besondere Erfahrung, dass es Menschen gibt, die sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten, die Faustrecht und Selbstjustiz ausüben. Gegen den Künstler Manker habe ich nichts, sonst hätte ich ihn ja nicht in das Südbahnhotel eingeladen“, sagt Christian Zeller.

Manker selbst weist die Vorwürfe wiederum schriftlich zurück – und schildert, dass er und seine Frau Elisabeth Auer von einer „Schlägertruppe“ von Südbahnhotelbetreiber Christian Zeller attackiert worden seien. Die Absage der letzten fünf ausverkauften „Alma“-Aufführungen stand im Raum.

Vermitteln konnte schließlich Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP). Nach einem E-Mail – es soll „etwas schärfer“ formuliert worden sein – lenkte Manker ob des drohenden Abbruchs der Vorstellungen ein und akzeptierte, die je zehn Personen einzulassen. Die letzten vier, bereits ausverkauften, Aufführungen sollen nun stets im Beisein des Bürgermeisters stattfinden. „Ich habe einen leichten Druck ausgeübt, ohne Details zu nennen. Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Hauptsache, die ,Alma'-Vorstellungen gehen ruhig über die Bühne“, will sich der Semmeringer Ortschef nicht weiter zu den Streitigkeiten äußern.

Südbahnhotel Kultur ab September vor Gericht

Ab 8. September wird Manker die Inszenierung der „Letzten Tage der Menschheit“ im Südbahnhotel zeigen. Ob sich auch hier weitere Streitpunkte finden werden, wird sich zeigen. Jedenfalls halten die Südbahnhotel Kultur GmbH und der Eigentümer des Südbahnhotels fest, „gezielten Provokationen“ nicht öffentlich entgegentreten zu wollen. Sie seien bestrebt, die Aufführungen weiterhin zu ermöglichen und zu unterstützen, heißt es in einem Statement an die NÖN. Die zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten mit Manker werden im September die Gerichte klären.