„Golf Trophy“ in Zöbern: 4.000 Euro für die Volkshilfe

„Wir bedanken uns herzlich bei allen TeilnehmerInnen und SpenderInnen, dass wir diese Summe heute an die Volkshilfe übergeben können – denn jedes armutsgefährdete Kind ist eines zu viel“, so Martina Klengl, Vizepräsidentin des SWV NÖ und Organisatorin der Trophy sowie Thomas Schaden, Präsident des SWV NÖ, bei der Übergabe des Schecks an Volkshilfe-Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger und Bezirksvorsitzende Andrea Kahofer.

Insgesamt 353.000 Kinder leben laut SWV und Volkshilfe in einem Zuhause, das ein Einkommen unter der Armutsgrenze hat. „Deswegen unterstützt der Wirtschaftsverband NÖ auch zusätzlich die Forderung von Andreas Babler zu 100 Prozent - eine warme, gesunde Mahlzeit pro Kind und Tag“, so Thomas Schaden über die Initiative von SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler.