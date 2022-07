Feuer in Trattenbach: Polizei forschte Brandstifter aus

Werbung

Ereignet hatte sich der Brand in der Nacht auf Mittwoch im Bereich Trattenbachgraben. „Der Grundstückseigentümer hat Brandgeruch wahrgenommen, Nachschau gehalten und den etwa sechs mal fünf Meter großen Reisighaufen in Vollbrand vorgefunden“, schildert Polizeisprecher Stefan Loidl gegenüber NÖN.at. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchberg, Otterthal und Trattenbach rückten an und konnten das Feuer rasch löschen. „Zum Glück, denn das hätte auch anders ausgehen können“, so der Sprecher.

Nur kurze Zeit später konnte von den Ermittlern ein 57-jähriger Beschuldigter aus dem Bezirk Mödling ausgeforscht werden – er ist laut Polizei geständig, das Feuer gelegt zu haben. Man habe „alle Indizien zusammengetragen“, was schließlich zu dem Mann geführt habe, heißt es bei der Exekutive – der Mann ist geständig und wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Anzeige gebracht.

Zum möglichen Motiv und zu den Ermittlungen wollte die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen keine näheren Angaben machen.

