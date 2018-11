Mit dem „Tag der offenen Tür“ am 24. und 25. November zeigt die Gloggnitzer Wirtschaft einmal mehr, was in ihr steckt. Seit Jahrzehnten hat diese Veranstaltung nichts an Attraktivität verloren, ganz im Gegenteil.

Die Möglichkeit, am Samstag und Sonntag durch die Stadt zu ziehen, sich zu informieren und beraten zu lassen, ein „Schnäppchen“ zu machen oder einfach nur die vorweihnachtliche Atmosphäre zu genießen, lockt jedes Jahr tausende Besucher aus Nah und Fern an. „Das Programm lässt sich auch heuer wieder sehen“ so Stadtmarketingobmann Luis Meixner. Gemeinsam mit seinem Team war man wieder intensiv bemüht, eine gelungene Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

„Es gibt natürlich auch wieder Gewinnspiele für Kinder und Erwachsene“ verrät der Stadtmarketingobmann. In zahlreichen Geschäften warten Aktionen auf die Kunden, im Stadtsaal gibt es eine Gewerks- und Gewerbeausstellung und im Partyzelt der Firma Baumgartner ist Stimmung garantiert. Rund um „Tonis-Box“ in der Hauptstraße gibt es spezielle Kinderprogramme. Damit das Shopping unbeschwert wird, werden Haupt- und Wienerstraße als Fußgängerzone geführt, ausreichend Parkplatz gibt es in der Nähe. Und erstmals gibt es auch den „Weihnachtszauber“.