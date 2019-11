Am vierten Abend duellierten sich vier Mannschaften am Eisplatz im Stadtzentrum. Kommenden Montag geht es weiter.

Die Mannschaft "BNI Titanen 2", Kogelbauer Autombolie, die Volkspartei Neunkirchen und das Modehaus Steinberger traten am Donnerstagabend gegeneinander an. Damit ist die erste Woche der traditionellen Veranstaltungsreihe abgeschlossen - weiter geht es am Montag, 2. Dezember mit folgenden Teams: Gräftner Textil, Wartmannstettner Eisprinzessinnen, Lions Damen 1, die Mannschaft "Therapie 11. Mai Team 2" und die Volkspartei Wartmannstetten.