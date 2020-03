Musiker Joe Pinkl: ,,Werde bis Sommer nichts verdienen" .

Joe Pinkl ist Musiker in Neunkirchen und durch seine Engagements und sein Können weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. In seinen Tagebuchauszügen, die er der NÖN zur Verfügung gestellt hat, gibt er einen ungeschminkt ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt als selbstständiger Kulturschaffender im Umgang mit der Corona-Krise.