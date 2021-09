Das Angebot erweitern, neue Folder inklusive besserer Vermarktung und das Lukrieren von neuen Mitgliedern: Der „Verein Tagestourismus Neunkirchen“ hat in den kommenden Monaten großes vor. Der Grundstein dafür wurde in der Generalversammlung gelegt: An der Spitze werden weiterhin Obfrau Natascha Schweiger-Nemec und Stellvertreterin Christine Vorauer die Geschicke lenken. Neu im Vorstand ist Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer, der ab sofort die Funktion des Schriftführers bekleidet.

„Vorrangiges Ziel ist nach wie vor, Reisegruppen nach Neunkirchen bekommen und dadurch die Innenstadt zu beleben“, skizziert Christine Vorauer in urlaubsbedingter Abwesenheit von Obfrau Schweiger-Nemec die Absichten. Dafür gibt es bereits ein eigenes Paket inklusive Sektempfang, Mittagessen und Gutscheinheft. Diese Art der Vermarktung soll heuer noch erweitert werden, zu viel möchten die Verantwortlichen vorerst aber noch nicht verraten.

Für Gansterer braucht man in dem Business langen Atem: „Es ist gar nicht so einfach, die richtigen Kontakte zu knüpfen und die Reisegruppen dann her zu bekommen!“

Helfen soll dabei in Zukunft auch ein neuer Folder, der die Angebote genau auflistet. Weiterhin wird es auch für die interne Vernetzung das Unternehmerfrühstück geben, das auch um ein Angebot am Abend ergänzt wird. Auch die Christbaumaktion in der Innenstadt soll heuer wieder stattfinden.