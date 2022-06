Täter ausgeforscht Tankstellenüberfall auf S 6 wurde geklärt

W ie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, soll der bewaffnete Überfall auf die Tankstelle an der S 6 bei Natschbach, der sich am 18. Juni ereignet hatte, geklärt sein. Näheres möchte die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.