Einmal im Jahr wird in Pitten zum Bauernball geladen. Vergangenen Samstag war es wieder soweit. Vor allem für die Damen lohnte sich der Besuch im Veranstaltungszentrum besonders. Auf sie wartete nämlich eine Damenspende, die persönlicher nicht sein könnte. Die Bäuerinnen brannten vor Ort Namen in kleine Holzstücke, die selbst zugeschnitten wurden und die man später als Schlüsselanhänger verwenden konnte. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgten die Legru’s. Absolutes Highlight dieser Ballnacht war wieder einmal die Mitternachtseinlage der Landjugend. Mit kreativem Schuhplatteln heizten sie die Stimmung richtig an. Unter den jubelnden Gästen: Andreas und Annette Glatzl, SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger, die ÖVP-Gemeinderäte Charlotte Benedikt und Reinhard Glöckel und viele mehr. Zum Abschluss gab es für alle Besucher noch eine Tombola, bei der wieder tolle Preise verlost wurden.