Edlitz: Zweite Chance für Damenkleidung

Im Sinne der Nachhaltigkeit kann bei der Tauschbörse nicht mehr benutzte, aber noch schöne Damenbekleidung getauscht werden und so eine zweite Chance bekommen. „Für jedes gebrachte, gut erhaltene Kleidungsstück erhält man eine Marke, die anschließend wieder gegen andere Teile eingetauscht werden kann“, erklärt Katrin Zachs vom Organisationsteam das Prozedere.

Abseits dessen warten auf die Gäste Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist die Kleidertauschbörse am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 9 bis 21 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Nähere Informationen sind auf der Homepage der Pfarre Edlitz zu finden. Veranstaltet wird die Tauschbörse von der Katholischen Jugend Edlitz.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.