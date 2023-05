City Taxi der SPÖ braust Anrufsammeltaxi der Stadtregierung davon

„City Taxi“ gegen „Anrufsammeltaxi“. Was Anfang des Jahres nach einem Konkurrenzkampf zwischen der SPÖ und der Stadtregierung aussah, entwickelte sich mittlerweile zu einem erfolgreichen Projekt für das City Taxi der SPÖ.

„Wir haben seit Anfang Februar, das heißt in den ersten drei Monaten, ziemlich genau 830 Fahrten innerhalb des Stadtgebiets finanziert. Das zeigt, wie toll das Service angenommen wird, weil es einfach den Transport von Haus zu Haus ermöglicht. Ich bin wirklich sehr stolz, dass unsere Gemeinderäte dieses Projekt zu 100 Prozent finanzieren. Das gab es in diesem Umfang noch nie, weder von einer Regierungspartei und schon gar nicht von einer Oppositionspartei“, freut sich SPÖ-Stadtrat Günther Kautz und lädt zu einem Miteinander: „Mit den Erkenntnissen dieser drei Monate wäre es schön, mit der Stadtführung über die Weiterführung des Projekts in dieser oder leicht abgeänderter Form diskutieren zu können. Das Angebot von uns dazu steht.“ Dieses Angebot könnte die Stadtführung annehmen. Denn das Anrufsammeltaxi-Projekt der Stadt kommt nicht in die Gänge.

Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer zeigt sich enttäuscht - bei der europaweiten Ausschreibungsplattform von VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) hat es zwar heimische Interessenten gegeben, aber es wurden keine Angebote abgegeben. VOR wird jetzt mit den Interessenten (Taxi- und Busunternehmen) Kontakt aufnehmen um herauszufinden welche Gründe es gab, dass für Neunkirchen kein Angebot abgegeben wurde. Grüne-Bürgermeister Johann Gansterer wird das jetzt politisch mit den Fraktionen und ÖVP-Koalitionspartner beraten, was weiter geschehen wird. Jetzt muss noch abgewartet werden, was bei den VOR-Gesprächen herauskommt. Fix ist, dass durch diese Verzögerung, das Anrufsammeltaxi-Projekt der Stadt heuer nicht mehr startet wird.

„Wir überlegen, ob wir dieses Konzept von der SPÖ als Zwischenlösung andenken. Wir haben Günther Kautz mitgeteilt, dass keine Angebote abgegeben wurden, aber mehr noch nicht gesprochen“, so Gansterer.

