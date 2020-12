Nudeln und Reis, Semmelbrösel oder Mehl, Hygieneprodukte oder sogar selbstgemachte Marmeladen – das alles und noch viel mehr konnte im Rahmen einer besonderen Spendenaktion für Menschen in Not zusammengetragen werden.

Die Gemeinde hatte zu Beginn der Adventzeit dazu aufgerufen, haltbare Lebensmittel sowie andere Waren in vorbereitete Boxen im Foyer des Rathauses zu legen. Produkte, die bei den Ausgabestellen der „Team Österreich“-Tafeln meist Mangelware sind, aber dringend gebraucht werden.

„Wir sind überwältigt, was alles zusammengekommen ist“Michaela Prenner-Fasching, die die Spende an die Team Österreich-Tafel Aspang übergab

Bürgermeister Engelbert Pichler und geschäftsführende Gemeinderätin Michaela Prenner-Fasching (beide ÖVP) übergaben die Großspende nun an die Aspanger Tafel, die seit wenigen Monaten in der Grimmensteiner Festinfrastruktur ein neues Zuhause gefunden hat. „Wir sind überwältigt, was alles zusammengekommen ist“, zeigt sich Prenner-Fasching begeistert. Und auch Pichler freut sich: „Danke an alle, die sich beteiligt haben!“

Die Waren wurden bereits am Samstag der Vorwoche an sozial bedürftige Menschen ausgegeben – insgesamt 30 Personen rund um Elisabeth Höller kümmern sich Woche für Woche um die Klienten der Tafel. Ihnen soll mit den Waren besonders zu Weihnachten ein wenig geholfen werden.