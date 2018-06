Brandursache für Feuerinferno im Hühnerstall geklärt.

Zwei Tage lang waren die Brandermittler nach dem Inferno in einem Hühnerzuchtbetrieb in Schwarzau am Steinfeld, bei dem 40.000 Tiere verendeten, mit den Ermittlungen und der Ursachenforschung beschäftigt.

Nun steht fest, was das Feuer ausgelöst hat: „Es war ein technischer Defekt im Bereich der Fütterungsanlage“, hieß es am Donnerstagmorgen von Seiten der Brandermittler auf Anfrage der NÖN.