Am Montagabend startete wieder das beliebte Benefiz-Mariandlschießen des Lions-Clubs am Neunkirchner Hauptplatz. Zum Start duellierten sich Teams der Sparkasse Neunkirchen, von DVAG Neunkirchen, der Reisner KG, dem Autohaus Koglbauer und dem Team BNI Titan 1. Der Erlös wird sozialbedürftigen Einrichtungen und Personen am Ende des Jahres zugeführt.

Die Neunkirchner NÖN fungiert auch heuer wieder als Medienpartner und veröffentlicht die Fotos aller Bewerbe laufend auf NÖN.at und wird auch in ihrer Print-Ausgabe berichten.