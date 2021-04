Aufgrund von Fräs- und Asphaltierungsarbeiten des Landes NÖ an der B17 im Bereich zwischen Hauerkeuzung und Ritterkreuzung wird bis längstens 31. Mai in dieser Zeit der Verkehr umgeleitet.

Im Zuge der Arbeiten an der B17 wird die Stadtgemeinde in diesem Straßenabschnitt auch die Barrierefreiheit der Gehsteige herstellen.

Umleitungsstrecke aus Richtung Semmering kommend (19 bis 6 Uhr): B/17 – rechts Triesterstraße – über Hauptplatz – Fabriksgasse – Elisabethbrücke - links Peischingerstraße ––Schubertstraße - wieder auf B/17 Richtung Wien

Umleitungsstrecke aus Richtung Wien (19 bis 6 Uhr): B/17 – rechts Burgenlandgasse – links Beethovengasse – rechts Bahngasse und gleich wieder links in die Wenischgasse – rechts Raglitzerstraße und vor Eisenbahnkreuzung links in die Pernerstorferstraße – dann links in die Rohrbacherstraße – vor zur Ritterkreuzung – rechts wieder auf die B/17

Umleitung Innenstadt (aufgrund der Sperre im Bereich der Eisernen Brücke 19 bis 6 Uhr): Umleitung über Lokalbahnstraße – Alleegasse – Kreisverkehr links Fabriksgasse und dann nach der Elisabethbrücke links Peischingerstraße – Schubertstraße und wieder zur B/17