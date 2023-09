Teilbereich geschlossen Zu hohe Fixkosten: Fleischerei Gugerell schraubt am Firmenkonzept

Fleischermeister Johannes Gugerell ist gezwungen, in seinem Traditionsbetrieb einige Veränderungen vornehmen. Foto: AMA

„Harte Zeiten erfordern besondere Schritte“, so startet Fleischermeister Johannes Gugerell sein Schreiben an die Kunden, in denen er Veränderungen ankündigt. So legt er das Fleischergewerbe zurück und baut den Betrieb in Richtung Gastronomie aus.

„Das ist eine Folge meiner Insolvenz. Leider muss ich diesen Teilbereich schweren Herzens schließen und Fleischergewerbe zurücklegen“, erklärt Gugerell im Gespräch mit der NÖN. Verbunden ist damit auch die Kündigung von zwei Gesellen und einem Lehrling. Mit dieser Maßnahme fallen künftig die meisten Bereiche der klassischen Fleischerei weg: Schinken- und Wurstverkauf sowie offener Fleischverkauf werden eingestellt! Auch Handelswaren wie Nudeln, Erdäpfel etc. werden aus dem Sortiment genommen. Gastronomisches Angebot wird erweitert Imbiss, Mittagsmenü, Brötchen und Plattenservice sowie das beliebte Leberkäse-Angebot werden hingegen weiterhin aufrechterhalten. „Ohne Leberkäs geht nichts, der wird täglich frisch zubereitet“, so Gugerell. Zu guter Letzt hat der Fleischermeister aber auch gute Nachrichten für seine Kunden, denn es wird auch neue Angebote im Geschäft geben: „Kaffee zum Mitnehmen, Softeis im Sommer, ein erweitertes Angebot bei Mittagessen und Snacks, auf Bestellung auch Stelzen oder Grillservice im Sommer“ lautet ein Teil der Auswahl jener Neuigkeiten, die von ihm angepriesen werden, „das Konzept geht jetzt in Richtung Gastro!“ Insgesamt sind mit dem Chef noch vier weitere Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. Hauptverantwortlich für die Umstellung nennt Gugerell die hohen Rohstoff- und Energiekosten, aber auch vor allem Altlasten und Zahlungsverpflichtungen, die nach einer Insolvenz ebenfalls noch getätigt werden müssen. Auch die Öffnungszeiten werden sich ändern: Aktuell ist geplant, das Geschäft von Montag bis Freitag von 6 bis 14 Uhr zu offen zu halten.